Seit Anfang dieses Monats läuft der Apple Original Film „Die letzten Tage des Ptolemy Grey“ auf Apple TV+. Um ein wenig die Werbetrommel für den Film mit Samuel L. Jackson zu rühren hat Apple nun den deutschen Trailer auf YouTube veröffentlicht.

„Die letzten Tage des Ptolemy Grey“: deutscher Trailer ist da

In den letzten Wochen hat Apple verschiedene englisch-sprachige Clips zu „The Last Days of Ptolemy Grey“ veröffentlicht. Zuletzt schickten die Verantwortlichen „The Last Days of Ptolemy Grey – From Book to Screen“ ins Rennen. Nun steht der deutsche Trailer an.

Ptolemy Grey, ein demenzkranker Mann, wird von seiner Familie, von seinen Freunden und sogar von sich selbst vergessen. Nachdem er plötzlich ohne seine vertraute Pflegekraft dasteht und droht, noch tiefer in seiner einsamen Demenz zu versinken, kommt er in die Obhut der verwaisten Teenagerin Robyn, gespielt von Dominique Fishback. Als sie von einer Behandlung erfahren, die Ptolemys von Demenz geprägtes Erinnerungsvermögen wiederherstellen kann, beginnt eine Reise zu erschütternden Wahrheiten über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Der rund 2 Minuten lange Clip gibt euch einen guten Einblick, was euch in dem Film erwartet.