Die Zeit rennt. Ein Blick auf den Kalender zeigt, dass wir das erste Quartal des Jahres 2022 schon fast hinter uns gebracht heben. Aus diesem Grund hat sich Apple am heutigen Tag dazu geäußert, wann das Unternehmen Resümee zieht und seine Geschäftszahlen für die Monate Januar bis März bekannt gegeben wird. Kurzum: Am 28. April gibt es frische Zahlen aus Cupertino.

Q2/2022: Apple Quartalszahlen werden am 28. April bekannt geben

Apple hat auf seiner Investoren-Webseite offiziell bestätigt, dass das Unternehmen am 28. April seine Quartalszahlen für das fiskalische Q2/2022 bekannt geben wird. Lasst euch nicht irritieren. Das Apple Q2/2022 umfasst das kalendarische Q1/2022 und somit die Monate Januar, Februar und März.

Apple’s conference call to discuss second fiscal quarter results is scheduled for Thursday, April 28, 2022 at 2:00 p.m. PT / 5:00 p.m. ET.

Nach einem sehr starken Weihnachtsquartal geht es bei Apple für gewöhnlich im ersten Quartal eines jeden Jahres wieder etwas ruhiger zu. Neue Produkte wurden Anfang März vorgestellt und kurze Zeit später auf den Markt gebracht. Hierbei denken wir in erster Linie an den Mac Studio, Studio Display, iPhone SE 3, das neue iPad Air sowie die grünen iPhone 13 (Pro) Modelle. Diese kamen allerdings erst Am Ende des Quartals in den Handel, so dass diese nur leichte Auswirkungen auf die Geschäftszahlen haben werden. Nichtsdestotrotz würden wir uns nicht wundern, wenn Apple das beste Q2 der Unternehmensgeschichte hinlegen würden.