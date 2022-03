Die Oscar-Verleihung liegt erst wenige Tage zurück (Apple TV+ könnte für CODA drei Oscars mit nach Hause nehmen), da steht bereits die Verleihung der nächsten Auszeichnungen an. Kurzum: Es geht um die BAFTA Television Awards 2022. Die Verantwortlichen in Cupertino können sich die Hoffnung auf insgesamt acht Auszeichungen machen – so oft wurde zumindest Apple TV+ nominiert.

Apple TV+ für 8 BAFTA Awards 2022 nominiert

Bevor die BAFTA Awards am 08. Mai 2022 verliehen werden, wurden nun die Nominierten bekannt gegeben. Apple TV+ ist mit von der Partie und Apples Original-Serien wurden insgesamt achtmal nominiert. Über folgende Nominierungen kann sich Apple TV+ freuen: