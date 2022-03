Ende dieser Woche läuft die neue Thriller-Serie „Slow Horses“ auf Apple TV+ an. Im Vorfeld hat nun Mick Jagger darüber gesprochen, wie er den Titelsong der neuen Apple Original-Serie geschrieben hat.

Apple TV+: Mick Jagger hat den Titelsong zu „Slow Horses“ geschrieben

Zum ersten Mal überhaupt hat Mick Jagger einen TV-Titelsong geschrieben. Der Musiker gab zu verstehen, dass er seinen Teil zur Seite beigetragen habe, da er die Bücher, auf denen die Thriller-Serie basiert, bereits kannte und diese möchte.

„Slow Horses“ ist ein düsteres, humorvolles Spionagedrama, das einem dysfunktionalen Team britischer Geheimdienstagenten folgt, die in einer Mülldeponie des MI5, die als Slough House bekannt ist, dienen. Gary Oldman spielt Jackson Lamb, den brillanten, aber jähzornigen Anführer der Spione, die aufgrund ihrer Fehler am Karriereende in Slough House landen, da sie häufig durch den Rauch und die Spiegel der Spionagewelt stolpern.

„Es ist eine ziemlich beliebte Buchreihe, also wusste ich, worum es geht“, sagte der Rolling-Stones -Sänger gegenüber Variety . „Ich kannte die Stimmung wirklich gut, also habe ich, sobald [Daniel Pemberton] mir den Track geschickt hat, einfach ein paar Seiten Notizen gemacht, worum es meiner Meinung nach ging. Es kam sehr, sehr schnell, was immer ein Gutes zeichen ist.“

Aufgrund des der Covid-19 Pandemie trafen sich Pemberton und Jagger nicht persönlich, um zusammenzuarbeiten, sie hatten allerdings eine paar digitale Meetings.

„Ich habe ihm den Track auf der Gitarre vorgespielt“, sagte Pemberton. „Ich bin nicht einmal ein guter Gitarrist. Das war sehr seltsam, für Mick Jagger über Zoom Gitarre zu spielen.“

Jagger seinerseits sagt dann, er habe den Text geschrieben, einfach auf seinem iPhone aufgenommen und Pemberton geschickt. Regisseur der Serie James Hawes und Musik-Supervisor Catherine Grieves wollten einen Song, der „die gleiche Ernsthaftigkeit und Prahlerei“ hat wie die Hauptfigur Jackson Lamb (Gary Oldman). Sie sagten, sie hätten sofort und nur an Mick Jagger gedacht, aber nicht geglaubt, dass sie ihn bekommen würden.