Nachdem Apple mit Face ID die nächste Generation der biometrischen Authentifizierung für das iPhone eingeführt hatte, wünschten sich viele Fans von Touch ID eine Rückkehr des Fingerabdruckscanners in Top-iPhones. Die Lösung könnte eine Technologie sein, die den Scanner unter das Display platziert. Entsprechende Sensoren sind bei einigen Mitbewerbern bereits im Einsatz, erfüllen bisher jedoch nicht Apples Ansprüche. Obwohl die Gerüchteküche schon des Öfteren davon ausgegangen ist, dass die Zeit nun reif ist, rät der Analyst Ming-Chi Kuo zur Geduld. So rechnet er nicht damit, dass Apple in den nächsten zwei Jahren iPhone-Modelle mit Touch ID unter dem Display auf den Markt bringen wird.

In einer Forschungsnotiz vom September 2021 hatte Kuo vorausgesagt, dass Apple in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 mindestens ein neues iPhone-Modell mit einem Fingerabdruckscanner unter dem Display auf den Markt bringen würde. Kuos jüngster Tweet lässt vermuten, dass dies nicht mehr der Fall sein wird.

I previously predicted iPhones would support under-display fingerprint sensing/Touch ID in 2023 at the earliest. But the latest survey indicates new iPhones in 2023 & 2024 may not adopt under-display Touch ID. Face ID with a mask on iPhone is already a great biometrics solution.

