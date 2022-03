Bevor am morgigen Donnerstag „Sonic the Hedgehog 2“ in den Kinos anläuft, hält Nanoleaf für eingefleischte Fans noch eine Überraschung parat. Das Nanoleaf Shapes Starter Kit gibt es als Sonic Limited Edition. Dieses ist unter anderem bei Saturn erhältlich.

Nanoleaf Shapes Starter Kit als Sonic Limited Edition

Es ist noch garnicht so lange her, dass wir uns intensiver mit Nanoleaf beschäftigt haben und die HomeKit-fähigen Lichtpanele „Nanoleaf Shapes Hexagon“ ausführlich getestet haben. Unser Fazit

Zusammengefasst erhaltet ihr mit den Nanoleaf Shapes Hexagon Sets ein Rundum-sorglos-Paket für eine beeindruckende Wandbeleuchtung. Wer bereit ist, etwas mehr auszugeben, erhält dafür auch das beste Produkt auf dem Markt und reichlich Spaß bei der Beleuchtung.

Nanoleaf bietet verschiedene Starterkits an, um euch den Einstieg in die Nanoleaf-Welt zu erleichtern. Ab sofort ist ein weiteres Startbereit erhältich. Es handelt sich um die „Sonic Limited Edition“. Dabei handelt es sich um ein Starter Kit, um eines der 3 Filmhelden des neuen Sonic the Hedgehog 2 Films nachzubilden: Sonic, Knuckles oder Tails. Es ist ein komplettes Bundle-Kit, mit dem ihr einen eurer Filmhelden oder euer eigenes, individuelles Layout erstellen könnt.

Mit den modulare LED-Lichtpaneelen, die auf Berührung und Musik in Echtzeit reagieren, sind Ihrer Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt. Das Starterin Sonic Limited Edition enthält unter anderem 4x Shapes Triangles und 28x Shapes Mini Triangles. Netzteil, Steuereinheit und mehr sind natürlich auch enthalten.

Das Startetest ist ab sofort zum Preis von 299,99 Euro erhältlich.