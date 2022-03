Die Tarif-Experten von Dein Handy haben einen spannenden iPhone 13 Deal aufgelegt. Falls ihr Interesse an dem aktuellen iPhone 13 habt, so nehmt den Deal in jedem Fall in die nähere Auswahl. Es lohnt sich. Die Einmalzahlung ist überschaubar und auch der monatliche Preis ist attraktiv.

iPhone 13 im o2 Free L Boost für einmalig 49 Euro

Über das iPhone 13 müssen wir an dieser Stelle sicherlich nicht zu viele Worte verlieren. Das Gerät gehört zur aktuellen iPhone-Familie, wurde im Herbst letzten Jahres vorgestellt und verfügt unter anderem über ein 6,1 Zoll Display, A15-Chip, 5G, Face ID und vieles mehr. Dein Handy kombiniert das iPhone 13 mit dem o2 Free L Boost. Dieser bietet euch neben der Allnet-Flat (Telefon-Flat + SMS-Flat) satte 120GB Highspeed-Datenvolumen. Damit sollten nahezu alle Anwender auskommen. Das spannende an den o2 „Boost“-Tarifen ist, dass ihr bis zu 10 SIM-Karten kostenlos erhaltet, die ihr im iPad, im Auto oder wo auch immer nutzen könnt.

–> Hier gelangt ihr direkt zum Deal

