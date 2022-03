Das YouTube TV Team hat angekündigt, dass man die Bild-in-Bild-Funktion für alle Nutzer freischalten wird. Der Rollout hat bereits begonnen und sollte in den kommenden Tagen alle Nutzer erreichen. Anwender, die die Neuerung nutzen möchten, müssen iOS 15 auf ihrem iPhone und iPad installiert haben.

Anwender, die sich YouTube TV Inhalte auf ihrem iPhone angucken, können die Bild-in-Bild-Funktion nutzen, indem sie vom unteren Bildschirmrand nach oben wischen, um zum Startbildschirm zurückzukehren. Nun werden die YouTube TV Inhalte in einem kleinen Bild-in-Bild-Fenster abgespielt. Das verkleinerte Bild kann angepasst und positioniert werden. Mit der Bild-in-Bild-Unterstützung können. Nutzer ihre YouTube TV Inhalte weiter ansehen und gleichzeitig andere Dinge auf dem iPhone oder iPad erledigen.

iPhone & iPad users 🔊

We’re happy to share that picture-in-picture is now rolling out to your iOS 15+ devices. Simply select a video to watch and swipe ⬆️ from the bottom of the screen to return to the device’s homepage. The video can scale down and move across your screen.

— YouTube TV (@YouTubeTV) March 30, 2022