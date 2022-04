Seit kurzem ist mit dem Tesvor V8 ein neuer Akku-Mopp erhältlich. Dieser wischt und saugt den Boden gleichzeitig, so dass dieser direkt nach der Reinigung sauber und nahezu trocken ist. Dies spart Zeit und ihr könnt den gereinigten Bereich zeitnah wieder betreten.

Neuer Tesvor V8 Akku-Mopp ist da

In den vergangenen Monaten ist ein deutlicher Trend bei der Haushaltsreinigung zu erkennen. Das Putzen wird intelligenter und einfacher. Auf der einen Seite wird das Angebot an Saugrobotern immer größer und diese werden aufgrund verschiedener Technologien (z.B. LIDAR zur Erkennung von Hindernissen) immer intelligenter und auf der anderen Seite setzen Hersteller verstärkt auf kabellose Lösungen. Dabei kommen in erster Linie akkubetriebene anstatt kabelgebunden Geräte zum Einsatz.

–> Heute: Tesvor V8 nur 199 Euro anstatt 249 Euro

Am heutigen Tag möchten wir euch den Tesvor V8 Akku-Mopp vorstellen. Dabei handelt es sich um einen Akku-Mop, der nicht nur wischt, sondern auch saugt. Auch eine Selbstreinigung ist mit von der Partie, so dass ihr euch darum nicht auch noch kümmern müsst.

Der Tesvor V8 wird nicht komplett zusammengebaut ausgeliefert. Allerdings bedarf es nur weniger Handgriffe, um das Gerät einsatzklar zu machen. Ohne übertrieben zu wollen, ist das Gerät in weniger als 30 Sekunden zusammengesetzt. Im nächsten Schritt müsst ihr den mitgelieferten Wassertank mit Frischwasser befüllen. Maximal könnt ihr 3 Liter einfüllen. Der Schmutzwasserbehälter fasst 3,4 Liter.

Vor dem ersten Einsatz müsst ihr in jedem Fall einmal die Selbstreinigung per Knopfdruck starten, so dass die Bodenwalze „bewässert“ wird. Diese ist im Auslieferungszustand verhältnismäßig hart. Nachdem diese allerdings Wasser gesehen hat, wird diese schön weich und ist für die Bodenreinigung geeignet. Dies hatte bei uns zunächst für eine leichte Irritation gesorgt. Nachdem die Walze jedoch Wasser zu spüren bekommen hat, klappte alles einwandfrei.

Grundsätzlich arbeitet der Tesvor V8 mit allen Hartböden zusammen. Exemplarisch sind hier Holz, Laminat, Fliesen, Vinyl, Marmor oder Granit zu nennen. Mit rund 3,5kg ist das Gerät leicht, agil und es kann problemlos geführt werden, ohne dass man schnell das Gefühl bekommt, dass einem der Arm bei längerer Nutzung abfällig. Die Reinigungsleistung kann als gut bezeichnet werden. Dies bedeutet nicht, dass jeder Fleck auch zu 100 Prozent beim ersten Reinigugnsvorgang entfernt werden kann. In unserem Kurztest gab es beispielsweise einen dunklen Fleck auf Vinyl, über den wir dreimal drübergleiten müssten. Alternativ hätte man vermutlich auch einmal kurz den Putzlappen aus dem Schrank holen können und mit Muskelkraft Hand anlegen können.

Das Gerät setzt auf einen 2.600mAh Akku, der für die Reinigung der gesamten Wohnung ausreichen soll. Der Hersteller spricht von einer Akkulaufzeit von 60 Minuten. Dies hängt allerdings vom Untergrund und vom Grad der Verschmutzung ab. In unserem Test sind wir auf eine Akkulaufzeit von 49 Minuten gekommen. Aus den technischen Daten geht eine Geräuschentwicklung von 50db hervor. Ob dieser Wert exakt stimmt, können wir nicht sagen. Was wir aber sagen können, ist, dass das Gerät mit seinen niedrigen Geräuschpegel nicht nervt, auch wenn man den Tresor V8 Akku-Mopp über einen längeren Zeitraum nutzt.

–> Einführungsrabatt: Tesvor V8 nur 199 Euro anstatt 249 Euro

Wie funktioniert die Selbstreinigung. Neben dem eigentlichen Reinigen setzt der Tesvor V8 auf einen Wasserbehälter. Dieser ist natürlich im Lieferumfang enthalten. Ihr setzt den Reiniger auf den Wasserbehälter und könnt die Selbstreinigung per Knopfdruck starten. Dabei setzt das Gerät auf zwei getrennte Behälter für Frischwasser und Schmutzwasser. Das Schmutzwasser wird separat gesammelt, so dass ihr dieses besser entsorgen könnt. Nach dem Druck auf den Knopf für die Selbstreinigung, fängt sich die Walze an zu drehen und gleichzeitig wird das Frischwasser auf die Walze gegeben. Dieser Prozess dauert knapp 20 Sekunden. Ist dies geschehen, kann es mit der Bodenreinigung weitergehen. An dieser Stelle noch kurz der Hinweis, dass ihr den Schmutzwasserbehälter nach der Reinigung leeren solltet, um einen möglichen Gerücht zu minimieren.

In unseren Augen stellt der Tesvor V8 eine gute komfortable Möglichkeit dar, einen Hartboden in den eigenen vier Wänden (oder wo auch immer) zu wischen. Erwartet von dem Gerät keine Wunder und natürlich kann es sein, dass ihr die ein oder andere Stelle nachbessern müsst. Allerdings muss man ganz klar sagen, dass der Tesvor V8 eine praktive Hilfe im Alltag ist. Das Gerät ist schnell einsatzbereit, so dass es im Fall X nicht erst noch eine länger Vorbereitungszeit benötigt.

Der neue Tesvor V8 ist ab sofort erhältlich. Im Rahmen des Einführungsangebots, zahlt ihr aktuell nur 199 Euro anstatt 249 Euro.