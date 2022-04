Mit der Dokumentarreihe „Prehistoric Planet“ setzt Apple TV+ sein Angebot an hochkarätigen Serien in diesem Jahr fort. Die Serie stammt aus der Natural History Unit der BBC Studios („Planet Earth“) und ist seit etwa drei Jahren in Arbeit. Nun ermöglicht uns Apple einen ersten Blick auf die Geschichte der letzten Tage der Dinosaurier.

„Prehistoric Planet“ auf Apple TV+

Apple TV+ hat heute zwei kurze Videos zur naturhistorischen Eventserie „Prehistoric Planet“ von den ausführenden Produzenten Jon Favreau und Mike Gunton sowie der BBC Studios Natural History Unit veröffentlicht. Jon Favreau ist bekannt für Filme wie „Iron Man“, die Realverfilmung von „The Jungle Book“ und den Reboot von „The Lion King“.

Die fünf Episoden der Serie werden von Montag, dem 23. Mai, bis Freitag, dem 27. Mai veröffentlicht. „Prehistoric Planet“ setzt auf CGI im großen Stil, um die Geschichte der letzten Tage der Dinosaurier zu erzählen, die von David Attenborough gesprochen wird. „Prehistoric Planet“ ist bereits der zweite Auftritt von Attenborough auf Apple TV+. Der legendäre Erzähler war erstmals 2021 in dem Apple TV+ Special „Das Jahr, das unsere Erde veränderte“ zu sehen.

Prehistoric Planet, der sich wie eine Wiederbelebung der klassischen Serie „Dinosaurier – Im Reich der Giganten“ anfühlt, kombiniert modernste visuelle Effekte mit natürlicher Kameraführung, um die Dinosaurier in der Kreidezeit darzustellen, wobei Biome wie Wasser, Wälder und Eislandschaften abgedeckt werden.

Die beeindruckenden CGI-Sequenzen wurden von der Moving Picture Company entwickelt, die bereits an den Live-Action-Kinofilmen „The Lion King“ und „The Jungle Book“ gearbeitet hat. Der Soundtrack der Serie wurde von Hans Zimmer komponiert.

Hier sind die ersten beiden Teaser für „Prehistoric Planet“:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren