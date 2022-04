Aktuell habt ihr die Möglichkeit, euch DSL bei o2 zum Sparpreis zu sichern. Anstatt „nur“ einen Rabatt in Höhe von 120 Euro mitzunehmen, spart ihr im Tarif o2 my Home XL sogar satte 240 Euro. Ihr seid bei einem anderen Anbieter aktuell unter Vertrag? Kein Problem. Wenn euer Anschluss bereits 24 Monate läuft, habt ihr die Möglichkeit, monatlich zu o2 zu wechseln und euch den Rabatt mitzunehmen.

o2 DSL zum Sparpreis: jetzt 240 Euro statt 120 Euro Rabatt sichern

Vor ein paar Wochen hatten wir euch etwas ausführlicher über o2 my Home informiert und die verschiedenen Möglichkeiten angesprochen, die o2 im Festnetzbereich bietet. Egal, ob DSL, Kabel, Glasfaser oder LTE/5G – o2 bietet euch die größte Internet-Verfügbarkeit für euer Zuhause an. Heute blicken wir etwas detaillierter auf die DSL-Tarife von o2.

-> Hier geht es zu den DSL-Angeboten von o2

Vorab möchten wir euch allerdings auf die jüngsten Neuerungen in der Rechtssprechung aufmerksam machen. Seit dem 01. Dezember 2021 können Mobilfunk- und Festnetzverträge, die länger als 24 Monate laufen, mit einer Frist von 1 Monat gekündigt werden. Diese spannende Änderung des Telekommunikationsgesetzes (TKG) hat sich bis dato noch nicht zu jedem herumgesprochen. Sie bietet allerdings die Möglichkeit, schnell und unkompliziert zu wechseln und sich so beispielsweise den Bonus bzw. Rabatt bei o2 mitzunehmen.

Grundsätzlich bietet euch o2 vier unterschiedliche DSL-Tarife an. Diese unterscheiden sich primär in der Download- und Upload-Geschwindigkeit und natürlich im Preis. Aktuell räumt euch o2 bei allen DSL-Tarifen im ersten Vertragsjahr eine Grundpreisreduzierung von 10 Euro pro Monat an. Im o2 my Home XL sind es monatlich sogar 20 Euro Ersparnis pro Monat. Dies bedeutet, dass ihr in den ersten 12 Monaten für den o2 my Home XL genau so viel bezahlt für den o2 my Home L. Allerdings surft im XL-Tarif mit einer mehr als doppelt so hohen Geschwindigkeit. Das ist in jedem Fall eine Überlegung wert. Falls ihr passend zum Anschluss noch das passenden TV-Paket mit über 100 TV-Sendern, so findet ihr hier alles Infos.

Highlight-Tarif: o2 my Home XL

unbegrenztes Datenvolumen

Download mit bis zu 250Mbit/s

Telefon-Flat ins dt. Festnetz

Anschluss verfügbar über Kabel und DSL

-> 20 Euro Rabatt pro Monat im 1. Jahr

Als erstes empfehlen wir euch, eure laufenden Verträge zu prüfen. Im nächsten Schritt kontrolliert ihr auf der o2 Webseite die Verfügbarkeit an eurer Anschrift. Nun seid ihr nur noch wenige Klicks von eurem neuen o2 DSL-Tarif entfernt. Im ersten Vertragsjahr erhaltet ihr 10 Euro bzw. 20 Euro Rabatt auf die Grundgebühr (je nach Tarif). Darüberhinaus profitieren Junge Leute unter 29 Jahre sowie die Generation 60+ ab dem 2. Vertragsjahr von einer monatlichen Grundpreisreduzierung von 5 Euro.

-> Hier geht es zu den o2 my Home DSL-Tarifen

o2 TV L: Netflix gratis erhalten

In diesem Zusammenhang haben wir noch einen spannenden Tipp für euch. o2 TV L Neukunden erhalten ab sofort Netflix gratis dazu. Erfreulicherweise betrifft das nicht nur Netflix-Neukunden, sondern auch Netflix-Bestandskunden.

Kunden, die sich bis zum 30. Juni 2022 für o2 TV L mit einer Laufzeit von 12 oder 24 Monaten für 9,99 Euro monatlich entscheiden, erhalten ein gratis Netflix-Guthaben von 155,88 Euro, das einem Wert von 12 Monate Netflix Standard Abo entspricht. Ihr könnt gleichzeitig flexibel entscheiden, ob ihr das Guthaben, alternativ für Netflix Basic oder Netflix Premium nutzen möchten. Die Laufzeit des Guthabens passt sich entsprechend an, wenn nicht das Standard-Abo für 12 Monate gewählt wird.

o2 TV beinhaltet unter anderem 114 Sender, davon 101 in HD und ihr könnt 4 zeitgleiche Streams nutzen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr o2 TZV am Handy, Fernseher, Tablet etc. verwendet.

–> Jetzt Netflix gratis zu o2 TV L sichern