Als Apple im vergangenen Sommer das Staffelfinale zu „Physical – Staffel 1“ ausstrahlte, gaben die Verantwortlichen gleichzeitig zu verstehen, dass man die zweite Staffel der Serie in Auftrag gegeben hat. Nun gibt es einen ersten Ausblick auf die Fortsetzung.

Apple TV+ gibt ersten Ausblick auf „Physical – Staffel 2“

Apple TV+ hat einen ersten Ausblick auf die zweite Staffel von „Physical“ veröffentlicht, der gefeierten schwarzen Komödie mit Rose Byrne in der Hauptrolle und ausführenden Produzentin. Die mit Spannung erwartete zweite Staffel mit 10 Folgen wird am Freitag, den 03. Juni 2022, ihre Premiere auf Apple TV+ feiern.

In der zweiten Staffel hat unsere Heldin Sheila Rubin (Byrne) ihr erstes Fitnessvideo erfolgreich veröffentlicht, nur um auf ihrem Weg auf einige neue und größere Hindernisse zu stoßen. Sie ist hin- und hergerissen zwischen der Loyalität zu ihrem Ehemann (Rory Scovel) und den Werten, die er vertritt, und einer gefährlichen Anziehungskraft auf jemand anderen. Und da sie nicht mehr der einzige Anbieter in der Stadt ist, muss sie auf dem Weg zum Aufbau eines vollwertigen Fitness-Imperiums einige heftige neue Konkurrenten überholen.

Neben Byrne sind in „Physical“ Scovel, Dierdre Friel, Della Saba, Lou Taylor Pucci und Paul Sparks zu sehen. Staffel 1 hat uns gut gefallen, so dass wir in jedem Fall Staffel 2 einschalten werden.