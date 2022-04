Erneut hat das iPhone eine wichtige Rolle bei der Rettung eines Menschen gespielt. Dieses Mal berichtet ein Snowboarder von einem unfreiwilligen Ausflug in eine Gletscherspalte in den Alpen. Die Situation schien aussichtslos, doch dank der SOS-Funktion des iPhone konnte der verunglückte Sportler Hilfe rufen.

Tim Blakey hat die Geschichte seines Unfalls und Rettung auf Instagram gepostet, zusammen mit einem Foto von einem seiner Retter. Er schreibt:

„Michael und sein Team haben mir im wahrsten Sinne des Wortes das Leben gerettet. Ich weiß immer noch nicht, wie ich es ihm und der Schweizer Bergrettung jemals zurückzahlen soll. Aber ich versichere euch, dass ich daran arbeite. Vielleicht ist der erste Schritt, das Bewusstsein für die großartige Arbeit, die diese Jungs am Berg leisten, zu schärfen und andere darauf aufmerksam zu machen, nicht so unvorsichtig zu sein, wie ich es war.

Ich fahre seit 17 Jahren Snowboard, und die meiste Zeit davon allein und abseits der Pisten. Nie wieder allein. Egal, für wie erfahren man sich hält, es ist kein Spaß. Ich wurde in ein falsches Gefühl der Sicherheit gelockt, was auch dazu führte, dass ich die Gebiete, in denen ich snowboarde, nur sehr unzureichend erforschte […]

Das letzte Dankeschön geht an Apple, an die 5-Klick-Seitentaste für den Notruf – besonders toll, wenn ständig auf den Bildschirm getropft wird – und an den Dienstanbieter, der mir eine 3G-Verbindung und 3 Prozent Akku 5 Meter unter dem Eis zur Verfügung stellte. Die Alternative dazu hat mich, gelinde gesagt, nachts wachgehalten.“