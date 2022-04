Derzeit fordert Apple seine Kunden auf, einer Preiserhöhung für ein App-Abonnement ausdrücklich zuzustimmen, wenn sich die Kosten für ein Abonnement erhöhen. Laut TechCrunch testet das Unternehmen eine neue Funktion, die es Entwicklern ermöglicht, Nutzern automatisch Gebühren zu berechnen, wenn der Preis eines Abonnements steigt.

Derzeit fordert Apple seine Kunden auf, einer Preiserhöhung ausdrücklich zuzustimmen, wenn sich die Kosten für ein Abonnement erhöhen. Wenn ein Kunde nicht über eine Schaltfläche dem neuen Preis zustimmt, wird sein Abonnement automatisch gekündigt. Wenn jedoch die neue Funktion, die Apple derzeit testet, eingeführt wird, werden die Kunden möglicherweise nur über eine bevorstehende Änderung informiert. Die Kündigung müsste dann über die Abonnement-Verwaltung erfolgen.

Einen Hinweis auf die bevorstehende Änderung erhielt der Entwickler Max Seelemann. Als Disney+ vor kurzem den Abo-Preis auf 7,99 Dollar pro Monat erhöhte, bemerkte er, dass die Disney+ App eine Benachrichtigung verschickte, die eher eine Warnung über eine Preiserhöhung war, anstatt der gewohnten Möglichkeit der Bestätigung.

iOS biz people… Subscription price increase as mere NOTICE instead of having to confirm, else subs expires.

Is this new behavior for everyone or exclusive to Disney+? pic.twitter.com/zt7c15QcTA

— Max Seelemann (@macguru17) March 24, 2022