Im Juli letzen Jahres brachte Apple die Beats Studio Buds bei uns in Deutschland auf den Markt. Seitdem lassen sich die Kopfhörer in den Farben Schwarz, Weiß und Rot unter anderem im Apple Online Store kaufen. Nun kündigen sich neue Farboptionen an, die vermutlich zeitnah offiziell angekündigt werden.

Beats Studio Buds: neue Farboptionen kündigen sich an

In regelmäßigen Abständen bringt Beats neue Farben für seine Kopfhörer auf den Markt. Als Nächstes scheinen die Beats Studio Buds an der Reihe zu sein. Zumindest sind nun neue Farben aufgetaucht, die vermutlich zeitnah erhältlich sein werden.

Kollege Roland Quandt von Winfuture sind Fotos zugespielt wurden, auf denen die neuen Farben „Moonlight Grey“, „Ocean Blue“ und „Sunset Pink“ zu sehen sind. Kurzum: Grau, Blau und Pink werden Schwarz, Weiß und Rot ergänzen.

Abgesehen von den Farben erwarten wir keine weiteren Anpassungen. Apple setzt bei den Beats Studio Buds unter anderem auf zwei unterschiedliche Hörmodi (Active Noise Cancelling, ANC) und Transparenzmodus, bis zu 8 Stunden Wiedergabezeit (inkl. Akku-Case bis zu 24 Stunden), Fast Fuel Schnell-Ladefunktion, IPX4 Zertifizierung, „Hey Siri“-Funktion und mehr. Auch beim Listenpreis erwarten wir keine Anpassung, dieser wird weiterhin bei 149,95 Euro liegen.

