Seit dem Start von Apple TV+ im Herbst 2019 hat Apple das Portfolio stetig erweitert. Am heutigen Freitag. blicken wir traditionell auf die Neuankömmlinge auf Apples Video-Streamig-Plattform und stellen fest, dass sich Apple dieses Mal speziell an das jüngere Publikum richtet. „Tannenzäpfchen und ihr Pony“ (englischer Titel „Pinecone & Pony“) ist gestartet. Darüberhinaus stehen neue Episoden zu weiteren Serien bereit.

„Tannenzäpfchen und ihr Pony“ auf Apple TV+ gestartet

Nachdem im vergangenen Monat „Die Snoopy Show – Staffel 2“ auf Apple TV+ anlief, geht es am heutigen Tag mit „Tannenzäpfchen und ihr Pony“ weiter. Dabei handelt es sich um eine brandneue Serie von DreamWorks Animation, First Generation Films und der Bestsellerautorin Kate Beaton.

Als Kriegerin in Ausbildung scheut Tannenzäpfchen keine Herausforderung. Zum Glück hilft ihr Pony dabei, jede Situation zu meistern. Zusammen lernen sie, das Leben kann ein Abenteuer voller Spaß sein! „Pinecone & Pony“ ist eine animierte Komödie mit acht Folgen für Kinder und Familien über ein junges Mädchen namens Pinecone, die mit Hilfe ihrer besten Freundin Pony lernt, dass es mehr als einen Weg gibt, ein Krieger zu sein. Gemeinsam zeigen sie ihrer Welt, wie man Erwartungen hinterfragt und dass das Leben ein spaßiges Abenteuer sein kann, wenn man es zulässt.

Achja, den offiziellen Trailer haben wir auch für euch.

Weitere neue Episoden

Darüberhinaus stehen weitere Folgen zu verschiedenen Apple Original-Serien zur Ansicht bereit. Kurzum: Es gibt neue Episoden zu Severance (Staffelfinale), WeCrashed, Die letzten Tage des Ptolemy Grey, Pachinko und Slow Horses Horses.

„Friday Night Baseball“

Apple und die Major League Baseball (MLB) haben im März „Friday Night Baseball“ angekündigt, eine wöchentliche Übertragung eines Doubleheader mit Liveshows vor und nach den Spielen, die Fans in acht Ländern exklusiv auf Apple TV+ zur Verfügung stehen wird. Ab dem heutigen Freitag (08. April 2022) steht „Friday Night Baseball“ auf Apple TV+ in den USA, Kanada, Australien, Brasilien, Großbritannien, Japan, Mexiko, Puerto Rico und Südkorea zur Verfügung. Zu einem späteren Zeitpunkt wird „Friday Night Baseball“ auch in weiteren Ländern angeboten.