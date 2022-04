IKEA erweitert sein Smart-Home-Sortiment um eine LED-Hängeleuchte. Die NYMÅNE-Leuchte arbeitet mit dem hauseigenen TRÅDFRI-System zusammen und ist ab sofort im IKEA Online Store sowie in mehreren IKEA Einrichtungshäusern erhältlich.

IKEA NYMÅNE LED-Hängeleuchte

IKEA hat mit dem Modell NYMÅNE eine neue LED-Hängeleuchte im Programm, die optisch an die in den 1960er-Jahren vertriebenen Leuchten erinnern. Die Weißlicht-Leuchte ist dimmbar und in den Farben Schwarz und Weiß für 69,99 Euro erhältlich. Der passende Deckenhaken wird separat verkauft. IKEA schreibt zur Leuchte:

„Für die Entwicklung der NYMÅNE Hängeleuchte nahem wir die KLANG Leuchte aus den 1960er-Jahren. Wir haben sie mit einer integrierten LED-Lampe ausgestattet und unseren Designer beauftragt, ihr einen modernen Look zu verpassen, der gut zur Serie passt.“

Wichtig ist zu beachten, dass die NYMÅNE-Hängeleuchte nicht klassisch dimmbar ist, sondern hierfür ein TRÅDFRI-Gateway voraussetzt. So könnt ihr beispielsweise mit der „IKEA Home smart“ App oder über die mitgelieferte Fernbedienung die Helligkeit und Lichtfarbe regeln. Für den Einsatz in Verbindung mit fest installiertem Dimmer ist die Leuchte somit nicht geeignet.

Die Lichtfarbe kann zwischen 2200 Kelvin (behagliches Warmweiß), 2700 Kelvin (Warmweiß) und 4000 Kelvin (Neutralweiß) variiert werden. NYMÅNE bietet eine Maximalleistung von 22 Watt und eine Helligkeit von bis zu 1000 Lumen.