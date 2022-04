Apple könnte bald eine neue Version seines USB-C-Netzteils mit einer bemerkenswerten Verbesserung auf den Markt bringen. Ein kurzzeitig auf der Apple-Webseite veröffentlichtes Support-Dokument verrät, dass das Unternehmen an einem neuen 35W Dual-USB-C Port Power Adapter arbeitet.

Apples erstes Ladegerät mit zwei USB-C-Ports

Apple beschreibt in dem Support-Dokument einen neuen „35W Dual-USB-C Port Power Adapter“ und merkt an, dass Benutzer ein USB-C-Kabel in „einen der beiden Ports des Power Adapters“ stecken können. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass der Adapter über ausziehbare Stifte verfügt, die den aktuellen Apple-Steckern ähneln. Wie zu erwarten, weist Apple im Support-Dokument darauf hin, dass USB-C-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Ein 35W-Ladegerät hätte genug Leistung, um mehrere Geräte zeitgleich zu laden, einschließlich iPhones und Apple Watch. Das Gerät wird natürlich nicht gleichzeitig für jeden Anschluss 35 Watt liefern, sondern insgesamt maximal 35 Watt zur Verfügung stellen. Laut 9to5Mac können die beiden Anschlüsse folgendermaßen betrieben werden:

5 V DC / 3 A

9 V DC / 3 A

15 V DC / 2,33 A

20 V DC / 1,75 A

Es gibt Gerüchte, dass Apple an einem neuen GaN-basierten Netzteil arbeitet, das im Jahr 2022 auf den Markt kommen soll. Die GaN-Technologie ist eine Alternative zu herkömmlichen siliziumbasierten Netzteilen. GaN-Netzteile sind in der Regel kleiner, energieeffizienter und weniger wärmeleitend. Es ist nicht ersichtlich, ob es sich bei dem in dem Support-Dokument erwähnten Netzteil um ein GaN-basiertes Gerät handelt. In einer vorangegangenen Prognose sagte der Analyst Ming-Chi Kuo jedoch, dass ein entsprechendes Ladegerät von Apple im Jahr 2022 „ca. 30 Watt“ leisten wird.

Verschiedene Drittanbieter-Hersteller setzen bereits auf GaN-Netzteile. So hat beispielsweise Anker diverse GaN-Netzteile im Programm. Bis dato bietet Apple nur ein USB-C Netzteil auf GaN-Basis an: das 140 W Netzteil für das 16 Zoll MacBook Pro.