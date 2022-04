Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Apple sein neues 35W Dual USB-C Netzteil ankündigen wird. Analyst Ming Chi Kuo weiß zu berichten, dass das neue Ladegeräte, welches Apple selbst geleakt hat, in Kürze in die Massenproduktion gehen wird.

Zum Wochenende wurde bekannt, dass Apple an einem neuen USB-C Netzteil arbeitet. Genau genommen, erwähnt Apple das neue Zubehör in einem Support Dokument. Dort heißt es

Die beiden Anschlüsse können folgendermaßen betrieben werden:

Bereits im vergangenen Monat gab Analyst Ming Chi Kuo zu verstehen, dass Apple an einem neuen USB-C Netzteil arbeitet, welches ca. 30W leisten wird. Nachdem ein solches Gerät nun in einem Apple Support Dokument aufgetaucht ist, meldet sich der Analyst noch einmal zu Wort. Nach wie vor ist Kuo davon überzeugt, dass ein entsprechendes Gerät in diesem Jahr auf den Markt kommen wird. Die Komponenten sollen sich der Massenproduktion nähern und im Laufe des Jahres soll Apple zwischen zwei und drei. Millionen Einheiten verkaufen.

Predicted last month that a new charger of about 30W would come in 2022. Components are nearing mass production, and this year’s shipment estimation could reach 2-3M units.https://t.co/Xb2keIGYSQ

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 9, 2022