Apple TV+ hat die 2. Staffel zu „Greatness Code“ angekündigt. Damit geht die Sport-Doku, bei der verschiedene Spitzensportler im Mittelpunkt stehen, in die nächste Runde. Im kommenden Monat feiert die Fortsetzung ihre Premiere auf Apples Video-Streaming-Plattform.

Apple TV+ kündigt 2. Staffel zu Sport-Doku „Geratnes Code“ an

Apple hat bekannt gegeben, dass „Greatness Code“, eine Kurzfilmserie, die enthüllt, was die größten Athleten der Welt zum Erfolg antreibt, für eine zweite Staffel aufgenommen wurde. Alle sechs Folgen der zweiten Staffel, die von UNINTERRUPTED und Religion of Sports koproduziert und von Gotham Chopra, dem Mitbegründer von Religion of Sports, inszeniert wurden, werden am 13. Mai 2022 weltweit auf Apple TV+ ausgestrahlt.

In Greatness Code gewähren Sportlegenden einen Einblick in die entscheidenden Momente ihrer Karriere. Dies Kurzfilmserie kombiniert Dokumaterial mit visuellen Effekten und zeigt bekannte Topathleten in ganz neuem Licht.

Zu den Athleten, die in sechs brandneuen Teilen der zweiten Staffel zu sehen sind, gehören:

Marcus Rashford : Englischer Fußballprofi und Kinderaktivist

: Englischer Fußballprofi und Kinderaktivist Russell Wilson : Super-Bowl-Champion NFL-Quarterback, der in neun Pro Bowls gespielt hat

: Super-Bowl-Champion NFL-Quarterback, der in neun Pro Bowls gespielt hat Leticia Bufoni : Sechsmalige Goldmedaillengewinnerin bei den X Games und professionelle Street-Skateboarderin

: Sechsmalige Goldmedaillengewinnerin bei den X Games und professionelle Street-Skateboarderin Scout Bassett : Parapanischer amerikanischer Leichtathletikmeister

: Parapanischer amerikanischer Leichtathletikmeister Bubba Wallace : Erster afroamerikanischer Fahrer, der seit 1963 ein Rennen in der Premier Series von NASCAR gewann

: Erster afroamerikanischer Fahrer, der seit 1963 ein Rennen in der Premier Series von NASCAR gewann Lindsey Vonn: Viermalige Weltcup-Siegerin im alpinen Skirennsport, Olympiasiegerin, Autorin und Unternehmerin

In Staffel 1 werden übrigens Shaun White, Katie Ledecky, Kelly Slater, LeBron James, Tom Brady, Alex Morgan und Usain Bolt porträtiert.