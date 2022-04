In der vorösterlichen Woche gibt es gleich zwei spannende iTunes Karten Rabatt-Aktionen. Ihr erhaltet bei Apple direkt 10 Prozent Extra-Guthaben und den selben Bonus könnt ihr euch auch aktuell bei Amazon sichern.

10 Prozent Bonus auf iTunes Karten bei Apple

Für gewöhnlich machen wir euch Woche für Woche auf eine iTunes Karten Rabatt-Aktion bei einem Discounter, bei einer Elektrokette etc. aufmerksam. In dieser Woche mischt auch Apple mit und offeriert 10 Prozent Bonus, wenn ihr eurem App Store & iTunes Konto Guthaben hinzufügt. Am einfachsten erfolgt dies zum Beispiel, indem ihr den App Store aufruft und anschließend oben recht auf euren Account klickt. Im nächsten Schritt „Geld zu Account hinzufügen“ auswählen. Dort heißt es

Erhalte 10% Bonus, wenn du deiner Apple-ID Guthaben hinzufügst Gültig bis 19.04.22 und verfügbar, sobald du deinem Account zwischen 1,00 € und 300,00 € hinzufügst. Maximaler Bonus: 1. Die Anspruchsberechtigung kann variieren und basiert auf den Account-Daten oder der Einkaufsstatistik. Es gelten die AGB.

Amazon bietet euch ebenfalls 10 Prozent Bonus

Nur noch bis zum morgigen 13. April erhaltet ihr auch bei Amazon 10 Prozent Extra-Guthaben. Dort findet ihr aktuell auch weitere Rabatt-Aktionen auf verschiedene Guthaben-Karten (u.a. RTL).

Das iTunes Guthaben könnt ihr zum Kauf von Apps, Musik, Filme, TV-Serien etc. im App Store, iTunes Store, Mac App Store und iBookstore einsetzen. Aber auch In-App-Käufe, Apple Music, Apple TV+, Apple One, Apple Arcade oder iCloud Speicherpläne könnt ihr so bezahlen.

Hier geht es zu den 10 Prozent Bonus auf iTunes Karten bei Amazon