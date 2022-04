Falls ihr Interesse an einem nagelneuen iPhone inkl. Tarif seid, dann haben wir kurz vor Ostern den „ultimativen“ Tipp für euch. Vodafone hat die sogenannten Oster-Deals aufgelegt, bei denen ihr auf der einen Seite spart und auf der anderen Seite deutlich mehr Datenvolumen erhaltet. Im Vodafone Young L erhaltet ihr auf diese Art und Weise 30 Prozent Rabatt und das doppelte Datenvolumen. Wir haben die Details.

Vodafone Oster-Deal: iPhone 13 mini nur 1 Euro – 100GB Datenvolumen im Young L

Vodafone hat einen absoluten Knallerdeal aufgelegt und kombinierte das iPhone 13 min mit dem Vodafone Young L.

Normalerweise verfügt der Young L über mehr als ordentliche 50GB Datenvolumen. Im Rahmen des Deals wird das Ganze auf 100GB Datenvolumen verdoppelt – natürlich im 5G-Netz. Dies dürfte sicherlich die Bedürfnisse der allermeisten Nutzer abdecken. Darüberhinaus enthält der Tarif eine Allent-Flat (Telefonie-Flat und SMS-Flat), EU Roaming und ihr könnt euch noch für einen Vodafone Pass entscheiden. Für das iPhone 13 mini 128GB zahlt ihr in diesem Tarif nur 1 Euro.

Wenn ihr jetzt noch den Gutscheincode GIGA während des Bestellvorgangs angebt, so reduziert sich die Grundgebühr um satte 30 Prozent und es werden nur noch 36,59 Euro monatlich fällig.

Die Young Tarif richtet sich ausschließlich an jüngere Kunden. Solltet ihr das unter 28 Jahren alt sein, so könnt ihr von dem Young L, dem doppelten Datenvolumen sowie den 30 Prozent Rabatt profitieren. Denkt ih jedem Fall daran, den Gutschein GIGA während der Bestellung einzugeben. Solltet ihr 28 Jahre oder älter sein, so erhaltet ihr mit dem genannten Rabattgutschein immer 20 Prozent Rabatt auf die monatliche Grundgebühr der „normalen“ Vodafone Red Tarife.

Überblick

Young L mit 100 GB Datenvolumen (anstat 50 GB)

5G-Netz mit maximal 500 Mbit/s

Telefonie-Flat alle dt. Netze

SMS-Flat alle dt. Netze

iPhone 13 mini 128 GB für einmalig 1 Euro Zuzahlung

mtl. Grundpreis mit Rabattcode GIGA nur 36,59 Euro

Einmaliger Anschlusspreis 39,99 Euro

–> Hier geht es direkt zum Vodafone Oster-Deal