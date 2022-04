Im Laufe des gestrigen Tages hatte Apple die Gewinner der „Shot on iPhone“-Challenge bekannt gegeben. Dieses Mal stand die Makrofotografie im Vordergrund und es ist ziemlich beeindruckend, wie qualitativ hochwertige Nahaufnahmen das iPhone 13 Pro fertigen kann. Im Im Interview hat sich nun Apple Vice President Kaiann Drance zur Makrofotografie und den Gewinnerfotos geäußert.

Makrofotografie: Kaiann Drance im Interview

Mit dem iPhone 13 Pro hat Apple die Makrofotografie auf das iPhone gebracht. Da war es klar, dass genau dieses Thema bei der diesjährigen „Shot on iPhone“-Challenge im Mittelpunkt steht. Insgesamt zehn Gewinnerfotos wurden ausgewählt. Einige wurden von professionellen Fotografen erstellt, während andere Fotos von ganz „normalen“ Hobbyfotografen eingereicht wurden.

In einem Interview mit dem Fotografen Tyler Stalman sprach Kaiann Drance, Apples Vice President of iPhone Marketing, über den Kontext und die Entwicklung der mobilen Fotografie. Darüberhinaus konnte Stalman auch mit einigen Gewinnern der „Shot on iPhone“-Challenge sprechen. In den kommenden Wochen werden die Gewinnerfotos auf Apple Werbeanzeigen, Instagram und Co. zu sehen sein.

Drance gab folgendes zum iPhone 13 Pro zu Protokoll

„Eines der Dinge, an die wir bei Apple glauben, ist, dass das wahre Potenzial unserer Produkte voll ausgeschöpft wird, wenn sie in die Hände unserer Benutzer gelangen. Vor allem diese Herausforderung zeigt das wirklich schön, da wir Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen haben.“ […] „Die Makrofotografie war traditionell eine Technik, die professionellen Fotografen vorbehalten war, die ein separates Objektiv oder spezielle Ausrüstung benötigen. Und jetzt gibt es auf dem iPhone 13 Pro diese neue Makrofunktion, mit der Sie die Kamera einfach nahe bringen können, und sie wird automatisch in diesen wirklich atemberaubend scharfen Fokus gebracht, um so ein enormes Detail aufzunehmen und eine gewöhnliche Sache zu beleuchten und zu einer außergewöhnliche Sache zu machen.“

Wie Eingangs erwähnt sprach Stalman auch mit Trevor Collins, Ashley Lee, Guido Cassanelli, Abhik Mondal und Daniel Olah. Hierbei handelt es sich um einige der Gewinner der iPhone Macro Challenge.