WhatsApp hat am heutigen Tag die sogenannten Communitys angekündigt und gleichzeitig bestätigt, dass Benutzer demnächst in WhatsApp mit Emojis reagieren und so ihre Meinung zu einer Nachricht in Kurzform äußern können, ohne den Chat mit neuen Nachrichten zu überfluten.

In den letzten Wochen gab es bereits konkrete Hinweise, dass Apple an Communitys und Reaktionen arbeitet. Nun wurden diese Neuerungen offiziell angekündigt.

WhatsApp gibt Gruppen, die weitere Tools zur Organisation und Verwaltung ihrer Chats benötigen, künftig die Möglichkeit, sich auf WhatsApp in Communitys zusammenzuschließen. Die Mitglieder dieser Communitys kennen sich in der Regel untereinander und sind durch einen gemeinsamen Ort oder ein gemeinsames Interesse miteinander verbunden.

Egal ob Eltern von Schulkindern, Mitglieder von Vereinen oder Teams in Unternehmen – WhatsApp dient heutzutage vielen Gruppen als wichtige Plattform zum Informationsaustausch. Solche Gruppen benötigen jedoch private Kommunikationswege, die sich einerseits von klassischen Social-Media-Kanälen unterscheiden und andererseits im Vergleich zu reinen E-Mail- oder Broadcast-Kanälen mehr Tools bieten, um Chats in Echtzeit zu ermöglichen.

WhatsApp schreibt

Nicht zuletzt deshalb sind in jeder WhatsApp Community eine Beschreibung sowie ein Menü mit den einzelnen Gruppen zu finden, denen Interessierte beitreten können. Auf diese Weise werden Chats in größeren und komplexeren Gruppen so strukturiert und organisiert, dass sich Mitglieder der Community allein auf das konzentrieren können, was für sie wirklich wichtig ist. Darüber hinaus arbeiten wir zurzeit an einigen Updates, um die Privatsphäre und die Kommunikationssicherheit in Gruppenchats auf WhatsApp weiter zu stärken. Dabei orientieren wir uns an den folgenden Prinzipien:

[…]

Um Chaos und Überlastung vorzubeugen, ist es nur Community-Admins möglich, Nachrichten an alle Community-Mitglieder in der sogenannten „Ankündigungsgruppe“ zu senden. Community-Ankündigungen von Admins können sich theoretisch an mehrere tausend Benutzer richten. Community-Mitglieder tauschen sich dagegen in kleineren Gruppen aus, die von den Admins zuvor erstellt oder zugelassen wurden. Es ist jedoch eine schrittweise Erweiterung der Gruppengrößen geplant, nachdem Admins und Benutzern weitere Funktionen zur Verfügung gestellt wurden.