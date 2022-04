Traditionell blicken wir kurz vor dem Wochenende auf die Apple TV+ Neuankömmlinge. Die meisten Anwender dürften bereits ins lange Osterwochenende gestartet sein. Am heutigen Karfreitag starten ein neues „Snoopy Special“ sowie „Roar – Frauen, die ihre Stimme erheben“. Darüberhinaus stehen neue Episoden zu weiteren Serien bereit.

Snoopy präsentiert „Es sind die kleinen Dinge Charlie Brown“

Im vergangenen Monat lief „Die Snoopy Show – Staffel 2“ auf Apple TV+ an. Parallel dazu gab Apple zu verstehen, dass am heutigen 15. April ein neues Peanuts-Special zur Feier des Earth Days (dieser wird am 22. April begangen) ins Rennen geschickt wird.

Charlie Brown ist fest entschlossen, das große Baseballspiel zu gewinnen. Kurz vor dem Spiel kommt es jedoch zu einem Fiasko, als Sally sich mit einer kleinen Blume auf dem Abschlaghügel anfreundet und schwört, diese um jeden Preis zu beschützen.

Der Kurzfilm, der sich vermutlich in erster Linie an das jüngere Publikum richtet, ist 38 Minuten lang.

„Roar – Frauen, die ihre Stimme erheben“

Ab sofort stehen alle acht Folgen der von Frauen gesteuerte Anthologieserie „Roar“ zur Ansicht bereit. „Roar“ bietet ein aufschlussreiches, ergreifendes und manchmal urkomisches Porträt dessen, was es bedeutet, heute eine Frau zu sein. Mit einer einzigartigen Mischung aus magischem Realismus, vertrauten häuslichen und beruflichen Szenarien und futuristischen Welten spiegeln diese acht Geschichten die Dilemmata gewöhnlicher Frauen auf zugängliche und doch überraschende Weise wider. Wie sie aus ihren jeweiligen Reisen hervorgehen, spricht für die Widerstandsfähigkeit, die in ihnen selbst und bei allen Frauen vorhanden ist.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Unter anderm ist Nicole Kidman in der Serie zu sehen. Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

Weitere neue Folgen

Darüberhinaus stehen weitere Folgen zu verschiedenen Apple Original-Serien zur Ansicht bereit. Kurzum: Es gibt neue Episoden zu WeCrashed, Die letzten Tage des Ptolemy Grey, Pachinko und Slow Horses.