„Ted Lasso“ bekommt Verstärkung. Wie Deadline berichtet, wird die aus „For All Mankind“ bekannte Schauspielerin Jodi Balfour für die 3. Staffel zum Cast des Apple TV+ Hits hinzustoßen. Es handelt sich um eine wiederkehrende Rolle, in der sie Jack, eine charmante Großinvestorin, spielen wird.

Jodi Balfour spielt für „Ted Lasso“

Ted Lasso gehört zu den beliebtesten Serien auf Apple TV+. Das Finale der 2. Staffel wurde längst veröffentlicht und zahlreiche Fans der Serie werden vermutlich der Fortsetzung schon entgegenfiebern. Bisher ist noch nicht allzu viel über den weiteren Werdegang von „Ted Lasso“ bekannt. Heute bekommen wir jedoch ein weiteres Puzzlestück zur 3. Staffel, dessen Dreharbeiten bereits begonnen haben.

Jodi Balfour, die zuletzt in der Apple TV+ Serie „For All Mankind“ als Ellen Wilson zu sehen war, bleibt Apple treu und schließt sich der Besetzung von „Ted Lasso“ an. Balfour hat nicht nur in Apples Sci-Fi-Drama überzeugt, sondern spielte unter anderem auch in „The Crown“, „Quarry“ und „Rellik“ mit.

Balfour wird Jack spielen, die von Deadline als „charmante Risikokapitalgeberin“ beschrieben wird, was eine nicht alltägliche Wortkombination ist, aber auch irgendwie passend für „Ted Lasso“ klingt, vor allem, da die 2. Staffel etwas tiefer in die Finanzen vom AFC Richmond eintaucht. Womöglich wird sie den Verein geschäftlich etwas aufmischen.

Neben Balfour sind natürlich auch wieder Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Hannah Waddingham, Juno Temple, Nick Mohammed, Brett Goldstein, Phil Dunster, Jeremy Swift und viele mehr mit an Bord.