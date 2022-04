Der Chiphersteller TSMC ist nach eigenen Angaben bereit, seinen 3nm-Chipprozess in der zweiten Jahreshälfte in die Massenproduktion zu überführen und damit auf dem besten Weg, Apple im Jahr 2023 mit der Technologie der nächsten Generation zu beliefern.

TSMC ist es gelungen, die iPhone-Chips kontinuierlich zu verbessern. Für den A9 wurde ein 16nm-Prozess verwendet, für den A11 ein 10nm-Prozess, für den A13 ein 7nm-Prozess und für den A15-Chip im iPhone 13 ein 5nm-Prozess. Dies hat dazu beigetragen, dass iPhones schneller sind als ihre Konkurrenten und gleichzeitig die Akkulaufzeit verlängert wurde.

Es wird erwartet, dass der A16 der nächsten Generation mit dem 4nm-Prozess von TSMC hergestellt wird, während der Chiphersteller kurz davor steht, die 3nm-Produktion aufzunehmen.

„TSMC ist auf dem besten Weg, die 3nm-Prozesstechnologie in der zweiten Hälfte dieses Jahres in die Massenproduktion zu überführen, so der CEO des Unternehmens, CC Wei.“