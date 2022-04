Vergangenen Freitag ist „Roar – Frauen, die ihre Stimme erheben“ auf Apple TV+ angelaufen. Nachdem wir bereits den offiziellen Trailer zu Gesicht bekommen haben, geht es nun mit einem First-Look-Video weiter.

Apple TV+ veröffentlicht First-Look-Video zu „Roar“

Sollte euch der offizielle Trailer zu „Roar“ noch nicht ausgereicht haben, um euch einen Einblick in die 8-teilige Serie zu verschaffen, so könnt ihr nun mit dem First-Look-Video intensiver in die neue Serie eintauchen.

„Roar“ bietet ein aufschlussreiches, ergreifendes und manchmal urkomisches Porträt dessen, was es bedeutet, heute eine Frau zu sein. Mit einer einzigartigen Mischung aus magischem Realismus, vertrauten häuslichen und beruflichen Szenarien und futuristischen Welten spiegeln diese acht Geschichten die Dilemmata gewöhnlicher Frauen auf zugängliche und doch überraschende Weise wider. Wie sie aus ihren jeweiligen Reisen hervorgehen, spricht für die Widerstandsfähigkeit, die in ihnen selbst und bei allen Frauen vorhanden ist.

Zum Start der Serie auf Apple TV+ stehen übrigens direkt alle acht Folgen der von Frauen gesteuerte Anthologieserie „Roar“ zur Ansicht bereit. In der Serie sind Nicole Kidman, Alison Brie, Issa Rae und weitere Persönlichkeiten zu sehen.