In weniger als sieben Wochen wird Apple im Rahmen seiner WWDC 2022 Keynote einen ersten Ausblick auf iPadOS 16 geben. Viele Details sind noch nicht durchgesickert, allerdings gibt es aus unserer Sicht auf der Softwareseite reichlich Luft nach oben. Bei mittlerweile mehreren iPads setzt Apple mittlerweile auf die gleichen Chips, die beim Mac zum Einsatz kommen und genau dieses Potential will ausgenutzt werden. Ein neues iPadOS 16 Konzept bringt Ideen hervor, welche Verbesserungen Apple vornehmen könnte.

Parker Ortolani hat auf Twitter ein paar Ideen und Vorschläge veröffentlicht, welche Verbesserungen Apple mit iPadOS 16 vornehmen könnte. So könnte Apple das Multitasking auf ein neues Level hieven, so dass bis zu vier Apps nebeneinander anzeigt werden könnten.

Der Slogan hier könnte wie folgt lauten

Parker stellt sich eine verbesserte Version von Split View vor, indem Apps per Drag & Drop verschoben werden oder das Multitasking-Menü genutzt wird. Mit neuen App-Layouts konnten Benutzer auch mehr Apps in verschiedenen Ansichten nutzen. iPadOS 16 könnte über Mission Control verfügen, so dass Benutzer offene App-Fenster wie Stapel von Karten für einen einfacheren Zugriff organisieren und neue App-Fenster erstmalig mit einem Fingertipp öffnen könnten.

Ended up making a full beautiful faux webpage for my iPadOS 16 concepts last night. File is too big to post alone so I had to cut it up… check out my ideas for multitasking, the Home Screen, dock, and more… pic.twitter.com/l68denoWcK

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) April 11, 2022