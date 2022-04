Seit April 2021 wissen wir, dass Apple TV+ an „Now and Then“ arbeitet bzw. die Serie in Auftrag gegeben hat. Im kommenden Monat feiert die neue Drama-Serie ihre Premiere und vorab gibt es nun den offiziellen Trailer.

Apple TV+: Offizieller Trailer zu „Now and Then“ ist da

Apple hat den offiziellen Trailer zu „Now and Then“ veröffentlicht. Mit diesem erhalten wir einen etwas detaillierten Einblick in die neue Serie.

In “Now and Then” begleiten wir eine Gruppe von jungen Menschen, deren Leben sich nach einem verheerenden Partywochenende für immer ändert. In der Serienbeschreibung heißt es:

„Now and Then spielt in Miami und zeigt den Kontrast zwischen jugendlichem Ehrgeiz und der Realität des Erwachsenseins, als sich das Leben einer Gruppe bester College-Freunde für immer verändert, nachdem ein Party-Wochenende mit dem Tod eines Freundes endet. Jetzt, 20 Jahre später, werden die verbleibenden fünf widerwillig durch eine Bedrohung wiedervereint, die ihre scheinbar perfekte Welt in Gefahr bringt.“

Interesse? Dann schaltet ein. Los geht es am 20. Mai 2022 – dann wird die acht Episoden umfassende Serie mit den ersten drei Folgen weltweit auf Apple TV+ starten.