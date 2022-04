Seit Ende letzten Jahres ist Apples Fitness-Abo „Apple Fitness+“ auch bei uns in Deutschland verfügbar. Das Angebot wurde seitdem stetig erweitert und nun hat Apple die nächsten Neuerungen angekündigt. So startet Apple Fitness+ kuratierte Dance-Workouts und eine neue Dance-Collection.

Tanzen steht bei Apple Fitness+ im Fokus

Am 29. April 2022 wird der sogenannte „Welttag des Tanzes“ begangen. Im Vorfeld stellt Apple die Weichen und hat Neuerungen für Apple Fitness+ angekündigt. Die neuen Künstlerim Spotlight-Sessions, die diese Woche vorgestellt werden, beinhalten Musik von ABBA, BTS und Queen. Darüber hinaus werden in der nächsten Woche neue Inhalte rund ums Tanzen verfügbar sein, darunter ein spezielles Künstlerim Spotlight Tanztraining mit Musik und einer ikonischen Choreografie von BTS, eine limitierte Auszeichnung zum Welttanztag und die neue „Get into a Groove with Dance“-Sammlung rund ums Tanzen.

Die Fitness+ Künstler im Spotlight-Serie ist am 18. April mit den Pop-Legenden ABBA, dem globalen K-Pop-Phänomen BTS und den Rock-Ikonen Queen zurückgekehrt. Bei der Serie gibt es jeweils eine gesamte Trainingsplaylist für einen Künstler. In dieser Woche können Nutzer zu ABBA tanzen, zu BTS in einem HIIT-Workout schwitzen oder ein Krafttraining zu Queen durchführen. Jeden Montag in den nächsten vier Wochen erscheinen bei Fitness+ neue Workouts mit den jeweiligen Künstler in verschiedenen Trainingsarten, darunter Kraft, HIIT, Tanzen, Laufband, Radfahren, Yoga und Pilates.

Apple Watch Herausforderung

Am Welttanztag werden Anwender der Apple Watch auf der ganzen Welt dazu ermutigt, Zeit zum Tanzen zu finden. Sie können sich eine limitierte Auszeichnung und animierte Sticker für Nachrichten verdienen, wenn sie ein beliebiges Tanztraining von 20 Minuten oder mehr absolvieren. Fitness+ bietet einen speziellen Bereich mit Tanztrainings, die Abonnenten dabei helfen, die Auszeichnung zu verdienen. Dazu gehören sechs 20-minütige Trainings in den Playlists Latin Grooves, Upbeat Anthems, Throwback Hits und Hip-Hop/R&B.

Fitness+ stellt außerdem am 25. April eine neue Sammlung an Workouts vor, die Abonnenten an jedem Tag des Jahres zum Tanzen bringen soll. „Get into a Groove with Dance“ beginnt mit drei 20-minütigen Trainings von jedem der Fitness+ Tanztrainer. Mit kurzen Routinen gewinnen Abonnent:innen an Selbstvertrauen, bevor sie mit drei 30-minütigen, leistungsorientierten Trainings zu „Take Center Stage“ übergehen. Die Workouts umfassen Klassiker der 80er Jahre, Hip-Hop-Chartstürmer und lateinamerikanische Musik aus aller Welt. Bei den im Januar eingeführten Collections handelt es sich um kuratierte Workouts und Meditationen aus der Fitness+-Mediathek, die Anwender:innenn helfen sollen, ihre Ziele zu erreichen.