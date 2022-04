Bevor am morgigen Freitag mit „They Call Me Magic“ und „The Long Game“ neue Inhalte auf Apple TV+ starten, kündigen die Verantwortlichen in Cupertino am heutigen Donnerstag mit „Hijack“ eine neue Thriller-Serie mit Iris Elba an.

Apple TV+: „Hijack“ mit Iris Elba angekündigt

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass der Video-Streaming-Dienst die Rechte an „Hijack“ gekauft hat. Dabei handelt es sich um eine neue siebenteilige Thriller-Serie mit dem SAG-Gewinner und Emmy-nominierten Idris Elba („Sonic the Hedgehog 2“, „Luther“), der auch als ausführender Produzent fungieren wird. Dies ist das erste Projekt, das aus Elbas First-Look-Deal mit Apple TV+ und seinem Unternehmen Green Door Pictures hervorgeht.

„Hijack“ wird in Echtzeit erzählt und ist ein spannender Thriller, der die Reise eines entführten Flugzeugs auf seinem Weg nach London über einen siebenstündigen Flug verfolgt, während die Behörden am Boden nach Antworten suchen. Elba wird als Sam Nelson auftreten, ein versierter Verhandlungsführer in der Geschäftswelt, der vortreten und all seine List einsetzen muss, um zu versuchen, das Leben der Passagiere zu retten. Allerdings könnte ihm seine risikoreiche Strategie zum Verhängnis werden.