Otto hat heute einen spannenden 24 Stunden Deal aufgelegt, der sich in erster Linie an Apple-Nutzer richtet. Ihr erhaltet die HomeKit-Steckdose „Eve Energy“ mit 37 Prozent Rabatt und zahlt vorübergehend nur 24,99 Euro.

Nur heute Eve Energy für 24,99 Euro

Eve Systems blickt mittlerweile auf ein beachtliches Portfolio an HomeKit-Produkten. Unter anderem bietet das deutsche Unternehmen die smarte Steckdose Eve Energy an. Im Rahmen des heutigen 24 Stunden Deals bei Otto erhaltet ihr die HomeKit-Steckdose konkurrenzlos günstig für nur 24,99 Euro anstatt 39,95 Euro. Dies entspricht einem Rabatt in Höhe von 37 Prozent. Bitte beachtet, dass der Preis nur am heutigen Donnerstag (21. April 2022) gültig ist.

Eve Energy lässt sich in Apple HomeKit einbinden und so per Home-App, Eve-App oder Siri bedienen. Natürlich könnt ihr die Steckdose auch in Automationen, Regeln etc. einbinden. Legt mühelos Zeitpläne an, die eure Geräte unabhängig von iPhone und Heimnetz automatisch schalten. Beobachtet euren Stromverbrauch und erhaltet eine Kostenprognose auf Basis eures Strompreises. Eve Energy integriert sich automatisch in euer Thread-Netzwerk und verbessert als Thread-Knotenpunkt Stabilität und Reichweite eures Smart Home. Das Gerät unterstützt Bluetooth und Thread.

Mit einem HomePod, HomePod mini oder Apple TV als Steuerzentrale könnt ihr Eve Energy auch problemlos unterwegs steuern. Eve Systems betont, dass Eve Energy ohne Bridge und Cloud-Abhängigheit auskommt. Ihr müsst euch nicht bei Eve Systems registrieren und es erfolgt kein Tracking.

Nur heute erhaltet ihr Eve Energy für 24,99 Euro bei Otto. Bei Interesse solltet ihr direkt zuschlagen, bevor der Deals ausgelaufen ist.

–>Hier geht es direkt zum Eve Energy Deal bei Otto