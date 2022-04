Am heutigen Samstag Abend findet der „Deutsche Clásico“ und somit das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund statt. Anstoß ist pünktlich um 18:30 Uhr und ihr könnt die Partie im Live-Stream verfolgen. Dazu passend erhaltet ihr aktuell 33 Prozent Rabatt auf das Sky Ticket Supersport.

FC Bayern München – Borussia Dortmund im Live-Stream

Aktuell und zeitlich befristet, erhalte ihr 33 Prozent Rabatt auf das Sky Ticket Supersport. Macht der FC Bayern München heute Abend die Meisterschaft klar? Oder können die Dortmunder mit einem Sieg noch einmal näher an die Münchner heranrücken. In jedem Fall erwartet uns eine heiße Partie, die ihr bei Sky Ticket im Live-Stream mitverfolgen könnt.

Wenn ihr sportbegeistert seid und Interesse an der Fußball-Bundesliga, Formel 1, Tennis, Handball und vielem mehr habt, dass ist das Sky Ticker Supersport genau das richtige für euch.

Mit dem Sky Ticket Supersport könnt ihr eine Vielzahl an Live-Sport-Events verfolgen und sogar auf zwei Geräten gleichzeitig streamen. Mit dem Sky Ticket Supersport erlebt ihr den kompletten Live-Sport von Sky.

Überblick

Alle Samstagsspiele der Bundesliga sowie alle Spiele der 2. Bundesliga einzeln und in der Konferenz

Alle Spiele der Premier League

Alle Rennen der Formel 1

Die NTT IndyCar Series 2022 exklusiv

Alle Spiele der LIQUI MOLY Handball Bundesliga

300 Top-Spiele der NHL

Tennis, Leichtathletik, Golf & mehr Motorsport live und vieles exklusiv

Auf 2 Geräten gleichzeitig streamen

–> hier geht es zu den 33 Prozent Rabatt

Normalerweise kostet das Sky Ticket Supersport 29,99 Euro pro Monat. Entscheidet ihr euch für das 1-Jahrespaket, so zahlt ihr nur 19,99 Euro pro Monat. So spart ihr satte 33 Prozent. Nach Ablauf der 12 Monate könnt ihr jederzeit kündigen, andernfalls werden 29,99 Euro pro Monat fällig. In unseren Augen ist es einer der besten Sky Ticket Sport-Deal, den wir zu Gesicht bekommen haben. Bei knapp 20 Euro monatlich, kann man nicht wirklich etwas falsch machen.

Natürlich treffen heute nicht nur die Bayern und die Dortmunder aufeinander, auch der Abstiegskampf sowie der Kampf um die europäischen Plätze ist spannend. Unter anderem spielen heute noch der 1. FC Köln gegen Arminia Bielefeld, RB Leipzig gegen Union Berlin, Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim und SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach.

Hier geht es zu den 33 Prozent Rabatt aufs Sky Ticket Supersport