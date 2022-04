Falls ihr am heutigen Abend Probleme rund um den App Store und Apple Music verzeichnet, so können wir euch beruhigen. Es liegt nicht an euch, vielmehr hat Apple aktuell serverseitige Probleme, die zu den Störungen führen.

App Store und Apple Music derzeit mit Problemen

In den letzten rund 1,5 Stunden erreichen uns mehrere Leserzuschriften zum Thema Apple Music und App Store. Beide Apple Dienste sind derzeit nicht uneingeschränkt verfügbar.

Ein Blick auf die Webseite zum Apple Systemstatus zeigt, dass Apple für beide Services aktuell Störungen verzeichnet. Zu Apple Music heißt es beispielsweise

Apple Music – Problem Heute, 17:41 – noch nicht abgeschlossen Es sind alle Benutzer betroffen. Benutzer haben möglicherweise sporadische Probleme mit diesem Dienst.

Die Probleme rund um den App Store und Apple Music sind in Cupertino bekannt und die Verantwortlichen arbeiten bereits an einer Lösung. Im Normalfall sind die Störungen zeitnah behoben.