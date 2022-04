Apple räumt den App Store auf und möchte „veraltete“ Apps rausschmeißen. Grundsätzlich eine gute Idee, wenn allerdings Apps in den Fokus geraten, die grundsätzlich funktionieren, allerdings seit längerer Zeit nicht mehr aktualisiert wurden, ist das in jedem Fall diskussionswürdig.

Apple mistet im App Store aus und richtet sich dieser Tage an verschiedene Entwickler, um diesen mitzuteilen, dass bestimmte App zu alt sind und diese aus dem App Store entfernt werden. Gleichzeitig gibt man den betroffenen Entwicklern 30 Tage Zeit, eine neue, aktualisierte App einzureichen, so The Verge.

I feel sick. Apple just sent me an email saying they’re removing my free game Motivoto because its more than 2 years old.

It’s part of their App improvement system.

This is not cool. Console games from 2000 are still available for sale.

This is an unfair barrier to indie devs. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR

— Protopop Games (@protopop) April 23, 2022