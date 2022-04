Um eine Sammelklage in den USA beizulegen, hatte Apple im August letzten Jahres einen Vergleich in Höhe von 100 Millionen Dollar geschlossen. Verschiedene Entwickler hatten behauptet, dass Apple ein Monopol auf den Vertrieb von iOS-Apps und In-App-Käufen ausübt. Das Vergleichsangebot wurde von der zuständigen Richterin vorläufig genehmigt. Nun erinnert Apple noch einmal seine Entwicklergemeinde an den aufgelegten 100 Millionen Dollar Fonds.

Was hat es mit diesem 100 Million Dollar Fonds auf sich? Die Klage geht auf das Jahr 2019 zurück, als eine Gruppe von iOS-Entwicklern Apple vorwarf, ein App Store Monopol zu nutzen, um „gewinnmindernde“ Provisionen zu erheben. Die Entwickler waren unzufrieden mit Apples 30-prozentiger Provision, ein Problem, das weitgehend gelöst wurde, als Apple das App Store Small Business Programm einführte und die Provisionen für Entwickler, die in einem bestimmten Kalenderjahr weniger als 1 Million Dollar verdienen, auf 15 Prozent senkte.

Apple erinnert im Developer Center daran, dass Entwickler, die in jedem Kalenderjahr zwischen dem 4. Juni 2015 und dem 26. April 2021 mit ihren Apps im US-amerikanischen App Store 1 Million Dollar oder weniger verdient haben, können zwischen 250 und 30.000 Dollar erhalten. Höhere Zahlungen erhalten diejenigen, die in größerem Umfang am Ökosystem des App Store teilgenommen haben.