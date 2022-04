Die heiße Phase der UEFA Champions League ist eingeläutet. Am heutigen Dienstag und morgen Mittwoch finden die Halbfinal-Hinspiele statt. Amazon Prime Video zeigt heute Abend die Partie zwischen Manchester City und Real Madrid für Prime-Mitglieder kostenlos im Stream.

Prime Video: Manchester City vs. Real Madrid heute im Live-Stream

Amazon Prime Video hatte sich für die laufende Spielzeit die Live-Übertragung von 16 Spielen der UEFA Champions League gesichert. Heute Abend wird das erste Halbfinale zwischen Manchester City und Real Madrid ausgetragen.

Prime-Mitglieder in Deutschland können das Spiel im Rahmen ihrer Mitgliedschaft kostenfrei auf Prime Video ansehen. Nicht-Prime-Mitglieder in Deutschland können eine 30-tägige kostenlose Testversion von Prime (zu 7,99 € pro Monat oder zu 69 € pro Jahr) starten. Weitere Informationen findet ihr unter amazon.de/prime.

Interesse? Dann schaltet heute Abend ein. Spielbeginn ist um 21:00 Uhr. Das Programm vorab startet bereits um 20:00 Uhr. Die Übertragung könnt ihr im Web sowie auf einer Vielzahl an Geräten verfolgen. In der kommenden Woche wird übrigens am 03. Mai 2022 die Partie zwischen FC Villareal und FC Liverpool übertragen.

–> Hier geht es zur kostenlosen Prime Test-Mitgliedschaft