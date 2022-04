Ende letzten Jahres hatte Appel das sogenannte „Self Service Repair“-Programm angekündigt. Dieses ermöglicht es Kunden, ihre Geräte selbst zu reparieren. Dazu gehören gängige Reparaturen wie der Austausch der Akkus oder des iPhone-Displays und vieles mehr. Am heutigen Tag fällt der Startschuss in den USA, im Laufe des Jahres wird das Programm auf weitere Länder ausgeweitet.

Apple hat soeben bekannt gegeben, dass das „Self Service Repair“-Programm ab sofort verfügbar ist und Reparaturhandbücher sowie Original-Apple-Teile und -Werkzeuge über den Apple Self-Service-Repair Store angeboten werden. Wie bereits erwähnt, ist das neue Programm zunächst nur in den USA verfügbar. Im Laufe dieses Jahres wird es auf weitere Länder ausgeweitet – beginnend in Europa.

Apple schreibt

Der neue Online-Shop bietet mehr als 200 Einzelteile und Werkzeuge und ermöglicht es Kunden, die mit der Komplexität der Reparatur elektronischer Geräte vertraut sind, Reparaturen an den iPhone 12- und iPhone 13-Reihen und dem iPhone SE (3. Generation) durchzuführen, z. B. Display, Akku , und Kamera. Später in diesem Jahr wird das Programm auch Handbücher, Teile und Werkzeuge enthalten, um Reparaturen an Mac-Computern mit Apple Silicon durchzuführen.