Die AVM-Entwickler in Berlin sind fleißig und haben in den letzten Tagen bereits neue Laborversionen für die FRITZ!Box 7590 AX, 7590, 6890 LTE und den FRITZ!Repeater 2400 veröffentlicht. Am heutigen Tag folgen neue Laborversionen für die FRITZ!Boxen 6660, 6591, 6690 und 7530. Erstmals überhaupt ist auch die FRITZ!Box 6690 (unser aktuelles Modell) mit von der Partie.

Immer mal wieder haben wir euch in den letzten Monaten auf Laborversionen für verschiedene FRITZ!Boxen hingewiesen. Für die jeweiligen FRITZ!Boxen hat AVM nun unter der Bezeichnung FRITZ!OS 7.39 verschiedene Builds veröffentlicht und sich allerhand Bugs angenommen, die sich in bisherigen Laborversionen geschlichen hatten. Erstmals überhaut hat AVM auch eine FRITZ!OS 7.39 Laborversion für die FRITZ!Box 6690 Cable zur Verfügung gestellt.

Neue Funktionen in FRITZ!OS 7.39

Internet:

NEU Unterstützung von WireGuard VPN-Verbindungen

NEU Direkte Anbindung an MyFRITZ!Net über USP (TR-369) zur direkten Übermittlung von Parametern – zunächst Anzeige des Verbindungsstatus, der Anschlussparameter sowie Durchführung von Updates auf MyFRITZ!Net (nur für FRITZ!OS-Versionen im FRITZ! Labor)

WLAN:

NEU In der Mesh Betriebsart als Repeater werden nun Verbindungen mit mehreren WLAN-Bändern ermöglicht (7590/6890)

Mesh / Mesh Repeater:

NEU Verbessertes dynamisches Smart Repeating ermöglicht höhere Datendurchsätze für am FRITZ!Repeater verbundene Endgeräte

NEU Die Land- und Spracheneinstellung der FRITZ!Box (Mesh Master) wird automatisch auf den FRITZ!Repeater übertragen

Telefonie:

NEU Rufumleitungen und Rufsperren können auf „Nicht im Telefonbuch“ enthaltene Anrufer angewendet werden (Telefonbuch als Positivliste)

DECT/FRITZ!Fon:

NEU Anruferansage für Anrufe, Wecker und Termine

NEU Terminkalender in FRITZ!Fon

Smart Home:

NEU Routinen (Wenn-Dann-Verknüpfung) erstellen und aktivieren/deaktivieren

NEU Erweiterung der Vorlage für Heizkörperregler durch Komfort- und Absenktemperatur sowie Frostschutz- und Boost-Funktion

NEU Auswahl einer zusätzlichen Anzeige mit dem Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverlauf auf dem FRITZ!DECT 440

NEU Szenarien einrichten und anwenden

NEU Natürliche Lichtsequenzen für Gruppen und Vorlagen mit FRITZ!DECT 500

NEU Ergänzung der Vorlagen mit Komfortfunktionen (WLAN-Zugang schalten, WLAN-Gastzugang schalten, Telefonanruf auslösen, Anrufbeantworter schalten, Push-Mail senden, URL aufrufen)

NEU Unterstützung von externen Fenstersensoren für die Fenster-auf-Erkennung

Apps:

NEU Priorisierungen von Heimnetzgeräten können in der MyFRITZ!App aktiviert werden

USB: