Die Financial Times berichtet, dass Apple erneut wegen wettbewerbswidriger Vorwürfe der Europäischen Union unter Druck gerät. So heißt es, dass Apple das mobile Zahlungssystem auf dem iPhone auf unfaire Weise monopolisiert, indem Apple Pay bevorteilt wird, da andere Dienste keinen vergleichbaren Zugang zur NFC-Hardware des iPhone haben.

EU wirft Apple vor, den Zugang zur NFC-Zahlungstechnologie zu blockieren

Bereits im letzten Jahr wurde bekannt, dass Apple eine Klage bezüglich des Zugriffs auf die NFC-Hardware des iPhone im Zusammenhang mit mobilen Zahlungssystemen bevorsteht. Nun berichtet die Financial Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen, dass sich Apple nächste Woche offiziell mit der Klage auseinandersetzen muss.

Derzeit ist nur Apple Pay in der Lage, den NFC-Chip für nahtlose kontaktlose Zahlungen in Einzelhandelsgeschäften zu nutzen, bei denen die Nutzer ihr iPhone einfach in die Nähe eines Zahlungsterminals halten, um eine Transaktion zu starten.

Der NFC-Zugriff auf Apps von Drittanbietern ist stark eingeschränkt. So sind wesentliche NFC-Modi für mobile Zahlungen für App-Entwickler tabu, und andere NFC-Funktionen erfordern oft, dass die App im Vordergrund läuft, um überhaupt zu funktionieren. Apple hatte zwar einige NFC-Funktionen für Drittanbieter-Apps seit iOS 12 zur Verfügung gestellt, aber die Fähigkeiten reichen laut den Beschwerden der Mitbewerber nicht aus, um ein mit Apple Pay vergleichbares Erlebnis zu unterstützen.

Apple warnt vor der Öffnung der NFC-Schnittstelle

Apple hat bereits des Öfteren erklärt, dass die Einschränkung des NFC-Chips notwendig ist, um die Sicherheit des Systems zu gewährleisten. Der hohe Sicherheitsstandard wäre insbesondere bei der Verarbeitung sensibler Bankdaten unabdingbar. Apple gab ebenfalls an, dass die hohe Sicherheit einer der Gründe ist, warum sich Verbraucher überhaupt für Apple-Produkte entscheiden.

Die jüngste Entwicklung in der EU kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Apple zunehmend unter Druck gerät, sein iPhone für App Stores von Drittanbietern zu öffnen und iMessage möglicherweise zu einem plattformübergreifenden Messaging-Dienst zu machen. Laut neuen Details zum „Digital Services Act“, der in Kürze das Europäische Parlament und den Europäischen Rat passieren soll, könnte Apple dazu gezwungen werden, seine iPhones für andere App Stores und Sideloading zu öffnen – ein Schritt, der, wie CEO Tim Cook warnt, das iPhone grundlegend verändern würde.