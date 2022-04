Das iPhone 14 wird in weniger als sechs Monaten auf den Markt kommen, und die bisherigen Berichte haben ein ziemlich klares Bild davon gezeichnet, was uns erwartet. Je näher die Veröffentlichung rückt, desto mehr iPhone 14 Mockups tauchen aus Apples Lieferkette auf. Die neuesten durchgesickerten iPhone 14 Designs wurden jetzt von Mac Otakara in einem Video veröffentlicht. Das Video bietet einen genaueren Blick darauf, ob iPhone 13 Hüllen auf das iPhone 14 Lineup passen werden oder nicht.

iPhone 14: Mockups zeigen alle vier neuen Modelle

Zur Erinnerung: Es wird erwartet, dass die iPhone 14 Generation aus vier Modellen mit zwei verschiedenen Bildschirmgrößen (6,1 Zoll und 6,7 Zoll) bestehen wird. Hierzu würden ein iPhone 14, ein iPhone 14 Max, ein iPhone 14 Pro und ein iPhone 14 Pro Max gehören.

Die neuen Dummy-Modelle bestätigen die Erwartungen und bieten einen genaueren Blick auf die zu erwartenden Designänderungen. Das Interessanteste daran ist, dass wir zum ersten Mal Tests sehen, ob iPhone 13 Hüllen mit dem iPhone 14 Lineup kompatibel sind.

Da der 6,1 Zoll-Bildschirm des iPhone 14 und des iPhone 14 Pro die gleiche Größe hat wie der des iPhone 13 und des iPhone 13 Pro, sollte man annehmen, dass die Hüllen miteinander kompatibel sind. Leider ist das (zumindest bei den Mockups) nicht so einfach. Das Video von Mac Otakara zeigt, dass der Kamerabuckel ein Problem darstellen könnte.

Der größere Kamerabuckel beim iPhone 14 und iPhone 14 Pro bedeutet, dass Hüllen, die für das iPhone 13 entwickelt wurden, nicht für die neuen Geräte geeignet sind. Apple erhöht voraussichtlich die Gesamtdicke des Geräts, um diesen größeren Kamerahöcker bestmöglich unterzubringen. Das bedeutet, dass selbst wenn man bereit wäre, über einige Unzulänglichkeiten im Bereich des Kamerabuckels hinwegzusehen, die Hüllen aufgrund der größeren Dicke nicht passen werden.

Was das größere iPhone 14 Max und iPhone 14 Pro Max betrifft, so zeigen diese Dummy-Hüllen, dass die für das iPhone 13 Pro Max entwickelten Hüllen in etwa auf beide iPhone 14 Max Modelle passen sollten. Das Problem ist jedoch wieder der Kamerabuckel. In dem Video zeigt sich, dass die Hülle selbst zwar angebracht werden konnte, aber nicht perfekt, weil das Loch für die Rückkamera stört.

Wie sich der Versuch in der Praxis darstellt und wie ein iPhone ohne Notch aussieht, seht ihr im folgenden Video: