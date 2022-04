Am späten gestrigen Abend hat Apple – wie angekündigt – seine Geschäftszahlen für die abgelaufenen drei Monate bekannt gegeben. So erwirtschaftete der Hersteller aus Cupertino einen Umsatz von 97,28 Milliarden Dollar sowie einen Gewinn von 25,01 Milliarden Dollar. Damit hat Apple ein neues März-Rekordquartal hingelegt. In fast allen Regionen und in fast allen Produktkategorien gab es neue Umsatzrekorde zu verzeichnen. Besonders beeindruckend waren wieder einmal die Service-Umsätze. Niemals zuvor konnte Apple überhaupt einen höheren Umsatz innerhalb von drei Monaten verzeichnen – ein Allzeit-Rekord.

Im Anschluss an die Bekanntgabe der reinen Zahlen haben Apple CEO Tim Cook und Apple Finanzchef Luca Maestri im Rahmen eines Conference Calls interessante Aussagen getätigt.

Wichtigste Fakten zu den Apple Q2/2022 Quartalszahlen