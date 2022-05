Immer mal wieder hat Amazon in den vergangenen Monaten verschiedene Rabatt-Aktionen rund um Microsoft Office 2021 sowie Microsoft 365 aufgelegt. Sollte ihr eine dieser Promis verpasst haben, dann haben wir zum Start in die neue Woche gute Nachrichten für euch. Heute habt ihr wieder die Chance, euch sowohl Microsoft Office 2021 als Dauerlizenz als auch Microsoft 365 Family als 15-Monats-Abo zu sichern.

Microsoft Office 2021 Dauerlizenz nur 89 Euro

Falls ihr auf der Suche nach einem attraktiven Angebot für Microsoft Office 2021 als Dauerlizenz seid, so werdet ihr heute fündig. Microsoft Office 2021 steht aktuell im Fokus und ihr könnt die Dauerlizenz zum Vorzugspreis von nur 89,99 Euro. Ihr spart somit 60 Euro bzw. 40 Prozent.

Habt ihr eher Interesse an Microsoft 365? Auch hier hat Amazon kräftig an der Preisschraube gedreht und Microsoft 365 Family im Preis gesenkt. Bei diesem Angebot handelt es sich nicht etwas um das 12-Monats-Abo (auch hier wäre der Preis schon ziemlich gut), es handelt sich vielmehr um ein 15-Monats-Abo, was den Preis noch einmal attraktiver werden lässt.

Enthalten in Microsoft 365 Familiy (6 Nutzer) sind in jedem Fall die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung.

Normalerweise kostet Microsoft 365 Family inkl. Norton 183,99 Euro. Heute zahlt ihr nur 53,99 Euro. Ihr spart somit 130 Euro bzw. 71 Prozent. In Kombination mit McAfee Tool Protection liegt der Rabatt auf einem ähnlichen Niveau.