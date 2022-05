Mit „Greatness Code“ geht in Kürze eine weitere Apple Original-Serie in die zweite Staffel. Vorab gibt es nun den offiziellen Trailer, der euch auf die Fortsetzung der Sport-Doku einstimmen soll. Offizieller Start ist am 13. Mai.

Apple TV+ veröffentlicht offizieller Trailer zu „Greatness Code – Staffel 2“

Apple TV+ hat den Trailer zur zweiten Staffel der Emmy-preisgekrönten Kurzform-Sportdokumentationsserie „Greatness Code“ veröffentlicht. Diese enthüllt, was die größten Athleten der Welt wirklich zum Erfolg antreibt. In seiner Staffel ziehen Lindsey Vonn, Marcus Rashford, Russell Wilson, Leticia Bufoni, Scout Bassett und Bubba Wallace den Vorhang für einen entscheidenden Karrieremoment zurück, als sie die „Größe“ berührten.

Alle sechs Folgen der zweiten Staffel, die von UNINTERRUPTED und Religion of Sports koproduziert und von Gotham Chopra, dem Mitbegründer von Religion of Sports, inszeniert wurden, werden am 13. Mai 2022 weltweit auf Apple TV+ ausgestrahlt.

