Der 2005 eingeführte iPod nano wurde im Laufe seines Lebenszyklus mehrfach überarbeitet. Jetzt präsentiert der für die Entwicklung dieser iPods verantwortliche Manager einige der verschiedenen Mockups, die er erstellt hat, um die Möglichkeiten des Produkts zu erkunden. Dabei zeigt sich, dass der iPod nano zumindest in der frühen Planung seiner Zeit voraus war.

Apples ehemaliger Senior Vice President der iPod-Abteilung, Tony Fadell, bewirbt derzeit sein neues Buch mit dem Titel „Build: An Unorthodox Guide to Making Things Worth Making“. Passend hierzu postet er auf Twitter ein Bild von sechs verschiedenen iPod nano-Modellen. Wie er erklärt, handelt es sich dabei nur um 3D-gedruckte Mockups, „etwas, das man in der Hand halten kann, aber sie haben das Projekt erst real gemacht.“

Er schreibt weiterhin:

These are various mockups of the iPod Nano, we explored every possibility – what if the screen was this big? What if the wheel was that big? What if there was no wheel? #BUILD #BUILDtreasurechest #Buildbook will be officially released tmrw May 3rd! https://t.co/NKMxGjoEgg pic.twitter.com/XMUHztyj2E

— Tony Fadell (@tfadell) May 2, 2022