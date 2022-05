Apple konnte sich die Dienste der langjährigen Ford-Ingenieurin Desi Ujkashevic sichern. Diese hat ihren Schreibtisch bei Ford bereits geräumt und steht ab sofort auf der Apple Gehaltsliste. Ujkashevic arbeitete über 30 Jahre lang in verschiedenen Positionen bei Ford und bringt einen großen Erfahrungsschatz mit zu Apple.

Desi Ujkashevic wechselt von Ford zu Apple und bereichert das Apple Car Team. Bei Ford arbeitete die Ingenieurin zuletzt als Global Director of Ford’s Automotive Safety Engineering Office. Zuvor agierte sie als Engineering Director.

Unter anderem wird sie auf der Ford-Webseite wie folgt umschrieben

In ihrer vorherigen Funktion war sie Engineering Director für nordamerikanische Fahrzeugprogramme, wo sie für das Engineering für Auto- und Versorgungsprogramme verantwortlich war und die technischen Konstruktionsergebnisse verwaltete, einschließlich der Erreichung von Kosten-, Gewinn-, Qualitäts- und Zeitzielen. Davor war Desi Global Director, Interiors Engineering, wo sie die Strategie, Programmdurchführung, Qualität und Markteinführung für Interiors in allen globalen Programmen leitete. Davor absolvierte Desi einen dreijährigen internationalen Einsatz in Deutschland, wo sie als Director of Engineering for Body Systems and Design Operations bei Ford tätig war.