Amazon nutzt den Start in den Monat Mai, um verschiedene Apple Watch Modelle zu reduzieren. Falls ihr dieser Tage über den Kauf einer Apple Watch nachdenkt oder vielleicht noch das passende Geschenk für den bevorstehenden Muttertag bzw. Vatertag sucht, so könnt sich ein kleiner Abstecher zu Amazon lohnen. Sowohl die Apple Watch SE als auch die Apple Watch 7 wurden im Preis gesenkt.

Apple Watch 7 & Apple Watch SE vorübergehend preiswerter

Amazon dreht vorübergehend am Preis der Apple Watch 7 und Apple Watch SE und stellt verschiedene Modelle in den Mittelpunkt. Soll es das GPS-only Modell sein oder legt ihr darauf Wert, dass ihr auch eine Mobilfunkkarte in Kombination mit der Apple Watch nutzen könnt? Dann greift ihr zum GPS+Mobilfunk-Modell. Zudem könnt ihr zwischen verschiedenen Farben und Größen wählen.

Angebot Apple Watch Series 7 (GPS, 41mm) - Aluminiumgehäuse Product(RED), Sportarmband Product(RED) -... Mit dem GPS Modell kannst du Anrufe annehmen und Textnachrichten vom Handgelenk aus beantworten

Angebot Apple Watch Series 7 (GPS, 41mm) - Aluminiumgehäuse Blau, Sportarmband Abyssblau - Regular Mit dem GPS Modell kannst du Anrufe annehmen und Textnachrichten vom Handgelenk aus beantworten

Angebot Apple Watch Series 7 (GPS, 41mm) - Aluminiumgehäuse Grün, Sportarmband Klee - Regular Mit dem GPS Modell kannst du Anrufe annehmen und Textnachrichten vom Handgelenk aus beantworten

Angebot Apple Watch Series 7 (GPS, 41mm) - Aluminiumgehäuse Mitternacht, Sportarmband Mitternacht -... Mit dem GPS Modell kannst du Anrufe annehmen und Textnachrichten vom Handgelenk aus beantworten

