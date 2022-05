Anfang dieses Jahres hatten Anker und seine Tochterunternehmen im Rahmen der CES verschiedene Neuerungen angekündigt. Unter anderem gab man einen Ausblick auf den Nebula Cosmos Laser 4K und somit auf die nachte Generation des Heimkinos. Ab sofort ist Nebula Cosmos Laser 4K verfügbar.

Nebula Cosmos Laser 4K: neuer Beamer von Anker ab sofort verfügbar

Ursprünglich hatte Anker seinen Nebula Cosmos Laser 4K für März dieses Jahres in Aussicht gestellt. Aus welchen Gründen auch immer verzögerte sich das Ganze bis Anfang Mai. Nun ist Nebula Cosmos Laser 4K erhältlich. Genau genommen, sind es sogar zwei neue Beamer, die Anker auf den Markt bringt. Neben der 4K-Variante könnt ihr euch auch für ein Full-HD-Modell entscheiden. So oder so erhaltet ihr die richtige Technik für Hollywood-Blockbuster, Serien-Binging oder AAA-Videospiele.

Der Nebula Cosmos Laser 4K unterscheidet sich vor allem bei der Auflösung (Full HD oder 4K) und bieten ein Multimedia-System mit Android TV 10, Dolby Audio-Sound und Laser-Technik. Ab sofort sind die Projektoren für eine UVP von 1699 Euro (Full HD) beziehungsweise 2199 Euro (4K) auf Amazon.de erhältlich.

Wahlweise Full HD oder 4K-Auflösung, Laser-Projektion für extreme Helligkeit, satte Farben und hohe Kontraste mit HDR10 und optionales 3D – die Nebula Laser-Serie liefert viele Zutaten für ein perfektes Heimkino-Erlebnis. Mit einem Gewicht von 4,9 Kilogramm, kompakten Maßen (26,4 x 22,1 x 16,5 Zentimeter) und dem integrierten Tragegriff sind die Beamer mobil und auch unterwegs schnell startklar, zum Beispiel angetrieben von der Anker 521 PowerHouse Ladestation.

Dank eines Projektionsverhältnisses von 1,27:1 verwandeln die Laser-Beamer mit einer Diagonale von 60 bis zu 150 Zoll jede Wand in einen Kinosaal. Darüber hinaus sorgen der Autofokus, eine Ausrichtungs- und Trapezkorrektur sowie die optional erhältliche Automatik-Leinwand von Nebula für ein optimales Bild.

Der Eye Guard schützt die Augen: Nähert sich eine Person der Projektion, blendet der Cosmos Laser die Strahlen automatisch aus. Auch mit geschlossenen Augen glänzen die Projektoren: Zwei 10 Watt-Lautsprecher (dazu zwei 5 Watt-Hochtöner im 4K-Modell) ermöglichen mit der AiFi-Technologie einen kristallklaren 360-Grad-Sound. Android TV 10 mit allen Streaming-Apps rundet das Multimedia-Paket ab.