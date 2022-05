Vergangenen Monat hatte WhatsApp verschiedene Neuerungen angekündigt, die in den kommenden Wochen freigeschaltet werden. Unter anderem wurden „Reaktionen“ in Aussicht gestellt und genau diese werden am heutigen Tag freigeschaltet.

WhatsApp: Reaktionen starten heute

Mit mehreren Neuerungen möchte WhatsApp seinen Messenger aufwerten. Neben dem Teilen von größeren Dateien (bis zu 2GB), größeren Gruppen bei Sprachabrufen (bis zu 32 Teilnehmer) und mehr wurden auch Reaktionen angekündigt.

Benutzer können in WhatsApp mit Emojis reagieren und so ihre Meinung zu einer Nachricht in Kurzform äußern, ohne den Chat mit neuen Nachrichten zu überfluten. Das Ganze kennt man zum Beispiel auch von iMessage. So könnt ihr auf eine WhatsApp-Nachricht unter anderem mit einem Daumen nach oben, einem lachenden Smiley, einem Herz etc. reagieren.

Laut Mark Zuckerberg werden die Reaktionen in WhatsApp ab dem heutigen Tag ausgerollt. Bis die Neuerung alle Nutzer erreicht, wird es sicherlich ein paar Tage dauern.